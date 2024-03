F1, Laurent Mekies: “Será que o Yuki (Tsunoda) vai continuar a melhorar? É a questão que temos de responder” | AutoSport

Laurent Mekies diz que a RB precisa de ver Tsunoda “dar o próximo passo” na sua quarta época de F1. Está dado o ‘recado’ ao jovem japonês de quem a Red Bull esperava que até aqui já tivesse feito algo mais do que está a fazer de momento. não é mau, longe disso, mas o ‘patrão’ é a Red Bull e todos sabem por onde anda a fasquia para aqueles lados.

Portanto, Yuki Tsunoda, que se acredita estar na RB muito por força da Honda, já tem o TPC (trabalho de casa) passado para os próximos tempos e este é um filme que temos visto bastantes vezes para aqueles lado, já sucedeu com Pierre Gasly, Alex Albon, Daniil Kvyat, etc, e o resultado foi sempre o mesmo.

Laurent Mekies admite que a equipa está à espera que Yuki Tsunoda dê o “próximo passo” em 2024 para provar que continua a desenvolver-se como piloto, com o colega de equipa Daniel Ricciardo a atuar como um “ponto de referência fantástico”. O que na verdade não tem sido este ano, e também ele próprio está em ‘xeque’…

O piloto japonês tem mostrado sinais de progresso ano a ano, desde 2021, mas não o que a Red Bull espera. Falando ao podcast Beyond The Grid da F1, Mekies expressou suas esperanças de que – com Tsunoda agora correndo ao lado do experiente Ricciardo – o jovem de 23 anos possa desenvolver ainda mais suas habilidades: “É fantástico para a forma como estamos a avaliar o Yuki, para a forma como estamos a tentar desenvolver o Yuki, ter o Daniel com ele”, explicou Mekies. “É um ponto de referência fantástico e, por isso, para nós, é o melhor possível ter a experiência e a velocidade de Daniel e a velocidade bruta e a juventude de Yuki. O que esperamos do Yuki é que ele dê o próximo passo. Os melhores pilotos dão passos. Eles compreendem algo mais sobre os pneus e conseguem ser mais rápidos em determinadas situações. As sensações essenciais que têm no carro, a forma como relacionam o que sentem no carro com o que trocam com os seus engenheiros, a profundidade da relação que conseguem construir com a equipa. Se tivermos a largura de banda para isso, a nossa compreensão do carro aumenta.

“Se tivermos a capacidade de a utilizar quando estamos a conduzir, podemos andar mais depressa.

O Yuki está a aumentar esta capacidade ano após ano e é por isso que ainda há velocidade para vir.

Ele tem surpreendido todos os anos. Está no quarto ano. Será que vai continuar a melhorar? Essa é a pergunta a que temos de responder”.