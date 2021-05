F1, Lando Norris: “Tenho capacidade para enfrentar Hamilton e Verstappen” | AutoSport

Foi com muito cuidado que Lando Norris admitiu que considera ter capacidade para dar luta a Max Verstappen e Lewis Hamilton. O britânico mantém a sua postura humilde mas considerou que, apesar de não estar ainda ao nível das estrelas que lutam pelo título, tem argumentos para os defrontar.

Ele sente que demonstrou que é esse o caso, e diz que é capaz de lutar contra os melhores, no carro certo.

“Quero dizer que sim, mas isso não significa que eu seja melhor do que todos os outros pilotos da grelha ou algo do género, não estou a dizer isso. Sinto que, com a forma como tenho apresentado esta temporada, estou a pilotar a um nível capaz de ganhar corridas e talvez um dia um campeonato mundial. Talvez eu não esteja ainda ao melhor nível, mas sinto que estou a fazer muitas coisas bem e com algumas pequenas melhorias posso ser um pouco mais confiante na minha resposta. Estou num nível em que eu diria que poderia enfrentar Lewis ou Max e – tenho de ter cuidado com a forma como o digo, não dizer que os poderia vencer a 100 por cento – mas poderia dar-lhes luta e poderia fazer um bom esforço”.

O britânico diz que continua a ser o seu maior crítico, e quer mudar isso para melhorar a sua autoconfiança:

“Nem sempre me dei o devido valor ou o crédito o que sinto que por vezes devo ter”, acrescentou ele. “Eu sou duro comigo mesmo, mas penso que por vezes devia ser o oposto e dar-me confiança. Com o que sinto até agora nesta época, sinto que se estivesse num carro capaz de ganhar corridas, acho que poderia vencer. Seja em condições de chuva, seja em condições secas, sinto que estou a plotar neste momento de uma forma muito boa. Estou a fazer muitas coisas bem e sinto-me orgulhoso de muitas maneiras”.