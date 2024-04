F1: Lando Norris considera difícil repetir resultado do GP do Japão de 2023

Lando Norris terminou o GP da Austrália no terceiro posto da classificação, alcançando o 14º pódio da sua carreira na Fórmula 1, depois da McLaren ter decidido trocar de posições entre os seus pilotos, com Oscar Piastri a deixar passar o britânico, após a primeira paragem de ambos. Assim, a McLaren foi a segunda força do pelotão na corrida australiana, mas sem Max Verstappen entre os concorrentes, uma vez que o neerlandês desistiu cedo. Por isso, e porque acredita que a Ferrari tem um melhor desempenho em corrida do que em 2023, Lando Norris pensa que será difícil aos dois pilotos da McLaren terminarem no pódio no GP do Japão, como se sucedeu na temporada passada.

Apesar de considerar que a McLaren está a ter bons desempenhos, Norris sabe que a Ferrari pode colocar os seus dois carros à frente do MCL38. “O problema é que a Ferrari melhorou muito [o seu carro] em alta velocidade e foi aí que tiveram dificuldades no ano passado”, explicou Lando Norris. “É por isso que foram capazes de dar um passo em frente [na Austrália]. Penso que ainda podemos ter um bom fim de semana. […]E adoraria dizer que se conseguirmos ter dois carros no pódio novamente, seria um ótimo fim de semana, mas acho que este ano temos mais dois carros contra os quais estamos a competir neste tipo de circuitos, não apenas o Max”.

Após o Grande Prémio da Austrália de 2023 – a terceira prova da temporada tanto no ano passado como em 2024 – a Red Bull dominava a classificação com 123 pontos, seguida da Aston Martin com 65 pontos, da Mercedes com 56 pontos, da Ferrari com 26 pontos e da McLaren com 12 pontos.

Avançando para a mesma corrida em 2024, houve uma mudança significativa. Embora a Red Bull continue a liderar, o somatório de pontos diminuiu para 97. No entanto, a verdadeira história reside no ressurgimento da Ferrari, agora muito perto da equipa adversária de Milton Keynes com uns impressionantes 93 pontos. A McLaren também mostrou melhorias, garantindo 55 pontos e subindo na classificação, mas temos de ter em atenção que o início de 2023 foi muito difícil para os lados de Woking. A Mercedes, por outro lado, tem tido dificuldades este ano, com apenas 26 pontos somados, enquanto a Aston Martin se encontra no fundo da tabela deste top 5 do mundial de construtores, com 25 pontos.

A mudança de dinâmica entre as duas épocas realça a evolução do panorama competitivo da Fórmula 1, com a Ferrari a emergir como o principal adversário do da Red Bull neste início de época de 2024.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool