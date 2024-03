F1, Kick Sauber: Sexta equipa, apesar dos ‘azares’ de Bottas | AutoSport

A Kick Sauber teve um fim de semana de altos e baixos, mas mostrou que pode ser a sexta equipa do plantel. Enquanto Zhou Guanyu foi 11º, Valtteri Bottas foi 19º. Retirando o azar sofrido pelo finlandês, a atuação da equipa foi boa. Contudo, Valtteri Bottas não teve sorte: uma largada forte foi em vão, já que o finlandês foi parte inocente do confronto na Curva 1 entre Hülkenberg e Stroll. Apesar dos danos resultantes na asa dianteira, Valtteri fez uma corrida consistente, apenas para sofrer com uma porca cruzada no pit-stop, que o colocou em 19º.

Para Alessandro Alunni Bravi, representante da equipa: “Fizemos uma corrida muito consistente e demonstramos ser a sexta equipa no campeonato em condições de corrida. Este resultado deve dar confiança e encorajar-nos pois é possível dar mais passos e melhorar nosso desempenho.

Em particular, progredir no nosso desempenho numa única volta, mesmo antes de Jeddah, dar-nos-ia mais hipóteses de lutar pelos pontos. Zhou fez uma corrida forte, sem cometer erros e igualando o Aston Martin de Stroll durante a maior parte da corrida, o que é um bom sinal para a temporada.

Infelizmente, Valtteri não teve sorte, pois sua boa largada não deu em nada quando ele foi apanhado no acidente doutros na Curva 1 e sofreu danos no flap da asa dianteira. Depressa vimos a perda de desempenho que isso causou, o que o impediu de lutar por uma posição mais acima.

O problema no pit stop, quando sofreu com uma porca cruzada, acabou com qualquer esperança de recuperação, mas ele ainda conseguiu fazer um stint final forte, o que foi uma boa referência para a gestão dos pneus de Zhou. Mesmo nestas condições difíceis, jogámos em equipa e quero prestar-lhes homenagem já que depois da difícil qualificação, que não refletiu onde pensamos que estamos em termos de desempenho geral, na corrida fizemos uma melhoria, também graças ao desempenho de ambos os pilotos. Agora precisamos nos concentrar no próximo passo. Sabemos as áreas do carro que precisamos melhorar e se continuarmos a trabalhar como temos feito nas últimas semanas, haverá oportunidades em breve.”

Valtteri Bottas, 19º: “Infelizmente, não foi o meu dia. Tive uma boa largada, mas fui apanhado no incidente na Curva 1, que resultou em danos na asa dianteira que me fizeram perder terreno e desempenho. Além disso, tivemos um problema com a porca da roda durante meu segundo pit stop, o que nos fez perder mais tempo. A sorte não estava do nosso lado, mas espero que isso seja todo o azar desta temporada. Como ponto positivo para levar para casa, nosso ritmo foi definitivamente melhor que o de nossos principais concorrentes – como visto com Zhou, que quase terminou nos pontos. Isso mostra que temos um carro de corrida melhor do que na temporada passada e nos dá confiança para Jeddah na próxima semana.”

Zhou Guanyu, 11º: “Maximizamos tudo o que podíamos e estou feliz por termos conseguido lutar tão de tão perto pelos pontos. Tivemos uma corrida limpa, com uma boa largada, onde consegui recuperar algumas posições, mas foi bastante desafiador manter os Aston Martin atrás sem comprometer os pneus. Felizmente, consegui manter Kevin [Magnussen] e o resto dos rapazes atrás de mim. Fizemos progressos durante o fim de semana e a equipa trabalhou duro para encontrar a configuração ideal. Infelizmente, em uma corrida sem desgaste, não conseguimos somar pontos. Ainda há muito a melhorar para nós e continuaremos o trabalho para podermos competir ainda mais fortemente por pontos em Jeddah e nas próximas corridas.”