F1: Jos Verstappen preocupado com a saída de Adrian Newey

A saída de Adrian Newey da Red Bull preocupa Jos Verstappen, que avisa que isso não é bom para o futuro da equipa do seu filho, Max Verstappen.

A recente confirmação da saída de Adrian Newey da Red Bull gerou preocupação, particularmente por parte do pai de Max Verstappen, Jos Verstappen. Jos expressou a sua apreensão, afirmando que a saída de pessoal-chave como Newey não é um bom presságio para o futuro da equipa.

Numa entrevista ao De Telegraaf, Jos Verstappen sublinhou a importância de manter as figuras-chave da equipa, destacando a saída de Newey como um revés significativo. O antigo piloto de Fórmula 1 salientou que as anteriores indicações de instabilidade na equipa, incluindo os rumores sobre o potencial despedimento de Helmut Marko, aumentaram a incerteza em torno do futuro da Red Bull.

“Era disto que eu tinha medo”, disse Jos Verstappen ao jornal neerlandês. “É importante que o pessoal-chave permaneça. Não é o caso agora. [Adrian] Newey vai sair e no início do ano parecia que o Helmut [Marko] ia ser despedido. Não é bom para o futuro da equipa”.

Alguns relatos sugerem que Newey negociou termos favoráveis relativamente à sua saída da Red Bull, evitando um longo período da licença tipicamente associado a tais transições. No meio dos rumores sobre o interesse do proprietário da Aston Martin, Lawrence Stroll, em Newey, o ‘designer’ mantém-se reservado, alegadamente não considerando a lucrativa oferta apresentada durante o fim de semana do Grande Prémio da Arábia Saudita.

Segundo a imprensa internacional, o britânico terá algumas reservas sobre as intenções de Stroll relativamente ao futuro da Aston Martin, não querendo ser usado para inflacionar o valor da equipa para uma potencial venda.

Enquanto isso, a Bloomberg deu conta que Stroll estará em negociações iniciais para vender uma participação minoritária na equipa Aston Martin, visando capitalizar o atual aumento de popularidade da Fórmula 1.

Foto: Clive Mason/Getty Images/REd Bull Content Pool