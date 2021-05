F1: Helmut Marko considera Ferrari “ameaça” para os candidatos ao título | AutoSport

A Ferrari destacou-se no Mónaco e tornou-se candidata à vitória nas ruas do Principado. Para Helmut Marko, a Scuderia pode ser uma ameaça nas contas do título.

Ele até vê a Ferrari a interferir na luta pelo título entre Red Bull e Mercedes: “Este perigo existe, mas existe tanto para a Mercedes como para nós”.

“Acho que o Mónaco não foi uma prestação isolada [da Ferrari]”, prevê o conselheiro da equipa Red Bull. “Eles são particularmente fortes nas curvas lentas, e em circuitos onde onde se ataca mais os corretores isso desempenha um papel importante. Se o Charles Leclerc tivesse começado da pole, teria sido muito difícil ultrapassá-lo durante a corrida”.