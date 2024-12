F1, GP do Qatar: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)?

Max Verstappen (Red Bull RB20Honda RBPT) vence no GP do Qatar, nona vitória do ano, segunda consecutiva após São Paulo, Charles Leclerc (Ferrari SF-24) foi segundo na frente de Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes), com a luta pelos Construtores entre a McLaren e a Ferrari a resolver-se em Abu Dhabi.

Para Verstappen, depois de ter sido penalizado e perdido a pole-position, esteve muito forte na corrida e venceu com todo o merecimento.

A corrida foi equilibrada até ao momento que Lando Norris foi penalizado por ter ignorado uma bandeira amarela, foi penalizado com um Stop & Go de 10 segundo e caiu para último, numa altura em que rodava muito perto de Verstappen, o que poderia ter redundado num final de corrida muito interessante na luta pelo triunfo. O que o piloto da McLaren fez na última fase da corrida, de modo a ir buscar o máximo de pontos possível para a sua equipa, que está em luta com a Ferrari pelo Mundial de Construtores, provou que sem a penalização a luta poderia ter sido boa. Mas não foi porque o piloto da McLaren cometeu um erro e pagou por isso.

Quem foi o melhor piloto do dia? Quem se destacou na penúltima jornada do ano. O leitor tem a palavra.

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool