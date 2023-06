F1 GP do Canadá, Lewis Hamilton: “Temos dificuldades em curvas lentas e em zonas de tração” | AutoSport

Mais um pódio para Lewis Hamilton. É o terceiro pódio de Hamilton este ano, em mais uma prestação bem conseguida do heptacampeão do mundo. Hamilton deu-nos uma excelente luta com Fernando Alonso, à distância, mas, interessante. A Mercedes tem dado passos positivos com o seu carro e está agora um pouco mais perto da frente. Hamilton explicou os pontos fracos que ainda têm de ser resolvidos, mas mostrou otimismo no futuro:

“Foi um grande fim de semana para nós. Estamos, aos poucos, a chegar onde queremos. Os Aston Martin deram um passo em frente este fim de semana, com as atualizações, mas também vamos trazer as nossas e esperamos conseguir dar esses passos também. Conseguir um pódio aqui em Montreal, com este grande público, é incrível. É uma honra estar no pódio com estes dois campeões do mundo. Tentamos nos aproximar deles, mas não tivemos esse ritmo hoje. Sabíamos que este traçado não nos favorecia, pois temos dificuldades em curvas lentas e em zonas de tração. Era nessas zonas que perdia para o Fernando [Alonso] e o Max [Verstappen]. Temos de conseguir mais apoio aerodinâmico para a traseira do carro e um pouco mais de eficiência e acredito que vamos conseguir. O Max já estava um pouco longe, mas acredito que o nosso ritmo esteve um pouco mais próximo hoje.”