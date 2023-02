F1, GP do Bahrein: Novos pneus C1 podem ser “uma opção válida para a corrida” | AutoSport

O novo pneu C1 da Pirelli faz a sua estreia na primeira prova da temporada da Fórmula 1. Este ano a Pirelli expandiu a gama de compostos disponíveis para seis, com três ainda selecionados para cada corrida. O composto C1 preenche a lacuna entre o C0 mais duro (utilizado como C1 em 2022) e o C2, que se mantém inalterado em relação ao ano passado.

O responsável da Pirelli, Mario Isola, admite que o pneu mais duro no Bahrein pode ser uma aposta para a corrida do próximo domingo. “A primeira corrida do campeonato será um importante banco de ensaios para validar todo o trabalho de desenvolvimento que realizámos no ano passado, o que nos permitiu melhorar ainda mais a estrutura dos pneus e introduzir um novo composto”, explicou Isola. “O C1 fará a sua estreia em Sakhir: um composto inteiramente novo, baseado no C2 do ano passado, o que nos permite reduzir a diferença de desempenho entre os compostos mais duros da gama. Esperamos que seja também uma opção válida para a corrida deste fim de semana. O ‘undercut’ é frequentemente crucial para o Grande Prémio do Bahrein, pelo que será interessante ver como as equipas fazem uso deste novo elemento no trio de compostos que foram selecionados para Sakhir”.

No Grande Prémio do Bahrain, o C1 será o composto mais duro disponível, enquanto o C2 será o pneus médio e o C3 o macio. As equipas terão à sua disposição dois conjuntos de pneus duros, três conjuntos de médios e oito conjuntos de macios por carro, bem como a habitual atribuição de pneus intermédios e de chuva. A degradação dos pneus será um factor chave para a estratégia das equipas. Na época passada, todos os pilotos pararam três vezes (em vez das duas previstas) devido à entrada do Safety Car perto do final da corrida.