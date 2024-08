F1, GP de Itália: O acidente de Kimi Antonelli (vídeo)

Começou bem, mas acabou mal e depressa. Andrea Kimi Antonelli, sob forte pressão e escrutínio, foi para a pista para se estrear pela Mercedes, em casa, perante os seus compatriotas. Começou da melhor maneira com o melhor tempo, mas 12 minutos depois do arranque da sessão, o piloto da Mercedes não evitou uma saída de pista na Parabolica, danificando o carro com alguma severidade. A sessão foi interrompida e o piloto saiu do carro sem problemas aparentes.

Foi o primeiro erro de um jovem que chega à F1 ainda com mais “hype” do que Max Verstappen, que até era mais novo quando se estreou. Estamos a falar de um jovem de 18 anos, feitos há poucos dias. O talento, esse, não deixa margem para dúvidas. Começou o treino ao ataque, sem medo. Uma atitude louvável para um jovem que se estreava em casa, numa equipa de topo, ao lado de um heptacampeão do mundo. Antonelli respondeu a isso com uma postura descomprometida. Não foi o melhor começo. Mas interessa mais como acaba.

Link para o video AQUI