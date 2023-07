F1, GP da Hungria: McLaren adia última fase de melhorias do MCL60 | AutoSport

A McLaren tem sido muito bem sucedida na implementação das atualizações ao chassis deste ano, o MCL60. A terceira fase da atualização terá de ser ligeiramente adida, devido a constrangimentos no design e na produção.

Andrea Stella confirmou que poderá haver alguns atrasos na introdução de novas peças, mas mantém o otimismo quanto ao trabalho realizado até agora:

“A primeira coisa a dizer é que temos a asa dianteira a ser atribuída ao Oscar”, explicou. “A nova asa dianteira não foi possível [em Silverstone] devido ao número limitado de peças no Reino Unido. Depois, no que diz respeito às atualizações, percebemos que, do ponto de vista do design e da produção, precisamos de um pouco mais de tempo para completar a ronda completa. Por isso, o que vamos ver é que vão aparecer algumas peças novas nas próximas corridas e, acima de tudo, após a pausa de verão.”

“É importante para a McLaren, é importante para as pessoas que trabalharam arduamente para desenvolver e entregar estas atualizações, e para os nossos fãs”, explicou Stella. “Mas, dito isto, não muda realmente o que estamos a fazer. Trata-se de trabalhar arduamente para melhorar o carro e deixar que os resultados venham até nós e tentar que isto seja o mais regular possível.”