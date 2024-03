F1, GP Austrália F1: Carlos Sainz está a ganhar ‘forças’: “espero lutar pela pole position” | AutoSport

Carlos Sainz completou o seu primeiro dia de regresso ao carro depois de ter sido operado a uma apendicite há duas semanas e quando questionado como se tinha sentido a resposta foi positiva: “Sinto-me bem, obviamente um pouco cansado depois de um dia de treinos e de não estar a 100 por cento fisicamente, mas senti que tive um bom dia. Consegui completar todo o programa. Se me tivessem dito há uma semana que conseguiria fazer todo o treino sem problemas, teria ficado muito contente e estou muito contente por isso. Obviamente, preciso de uma boa noite de sono e de uma boa recuperação para amanhã, mas sim, sinto-me bem”, disse o espanhol que está otimista que pode continuar a progredir durante o dia de sábado, com Sainz esperançado que se pode colocar na luta pela pole position: “Eu acho que, particularmente o Charles pareceu muito rápido hoje. Do meu lado, obviamente, eu dei um passo de cada vez e mantive um pouco de ritmo, não no limite do carro e não no meu limite, ainda. Mas penso que com mais voltas e com um pouco mais de confiança em relação à sensação interior, penso que amanhã poderei ser mais rápido e espero lutar pela pole position… porque penso que vai ser equilibrado. Vimos no FP1, penso que no FP2 demos um bom passo mas, sim, acho que a qualificação de amanhã vai ser mais parecida com o FP1.”