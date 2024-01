F1: Frédéric Vasseur aponta “consistência das decisões” da FIA como “principal problema” da época passada | AutoSport

Ao pedir mais clareza nas decisões para “os fãs, os patrocinadores, os construtores e todas as partes interessadas neste desporto”, Vasseur está também a pedir que as penalizações sejam percebidas por todos, credibilizando a disciplina ao mesmo tempo, sem criar dúvidas quanto a todo o processo.

Vasseur deu exemplo do caso de George Russell, que “teve de ir aos comissários [Colégio de Comissários Desportivo] 14 vezes e nunca recebeu uma penalização. Isso significa que ou a regra não é boa ou os comissários não estão a aplicar a regra de forma consistente, mas não faz sentido ter uma regra se não se faz nada quando a regra não é seguida”. O responsável da Ferrari explicou, citado pelo Motorsport-Total.com, que “principal problema que tivemos esta época foi a consistência das decisões”, revelando que tem sido um tema em discussão na Comissão de F1. O francês considera que ser importante “que o adepto compreenda o que estamos a fazer e que possa entender a decisão que a FIA toma na pista – quer estejamos a falar dos limites da pista ou do tempo máximo de volta na qualificação – porque isso foi uma piada esta época”.

A consistência das decisões dos Comissários Desportivos foi, na opinião do chefe de equipa da Ferrari, Frédéric Vasseur, o principal problema durante a temporada, salientando que é importante para credibilizar a Fórmula 1 junto do público e dos patrocinadores.

