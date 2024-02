F1: Fernando Alonso satisfeito com o AMR24 | AutoSport

Não parece ter sido um teste tão forte para a Aston Martin, que surpreendeu toda a gente no ano passado quando iniciaram a temporada como os principais rivais da Red Bull, devendo a equipa de Silverstone arrancar em 2024 atrás de Red Bull, Ferrari, Mercedes e McLaren. No entanto, Fernando Alonso considera que o AMR24 representa uma melhoria quando comparado com o seu antecessor na especificação que terminou a época.

“Este carro é uma melhoria, sente-se isso na sua condução”, disse o piloto espanhol no final dos três dias de testes coletivos no Barém. “Mostrou um bom desempenho, por isso estamos satisfeitos com os dados e com a sensação que nos transmitiu”.

Ainda assim, Alonso está convicto que as margens serão muito curtas. “Penso que todos deram um passo em frente este ano, vemos os conceitos do carro e as ideias são mais do mesmo para todos. Por isso, acho que o pelotão está compacto e muito intenso”, concluiu o piloto da Aston Martin.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA