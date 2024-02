F1, Fernando Alonso: “19 pilotos estão a pensar que não vão ganhar o campeonato” | AutoSport

A Ferrari esteve na liderança da tabela de tempos no segundo dia de testes de pré-temporada e Carlos Sainz mantém para já, a marca mais rápida do terceiro e derradeiro dia de ensaios no Barém, no entanto Fernando Alonso tem sérias dúvidas que a Red Bull e o conceito “surpresa” do RB20 possam ser batidos pela concorrência.

Em declarações no Barém, Alonso salientou que não tem “uma bola de cristal para saber o que os outros estão a fazer”, acrescentando, porém, que “o Max é o campeão do Mundo e a Red Bull está a dominar a disciplina. Além disso, o conceito que apresentaram este ano também é uma surpresa. De momento, só temos de os observar e ver o seu desempenho. Penso que 19 pilotos no paddock estão pensar que não vão ganhar o campeonato. Acontece 99% das vezes na nossa carreira. Este é um desporto brutal”.

Insistindo na ideia que a Red Bull e Max Verstappen estarão no comando das operações na temporada de 2024 da Fórmula 1, Alonso disse ter ficado mais pessimista quanto a poder discutir vitórias em corridas este ano. “Depois de ver Max e o carro da Red Bull este ano, há menos hipóteses para todos ganharem uma corrida este ano. Mas é assim que as coisas são”, concluiu.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA