F1: Faltam 2 horas para terminarem os testes no Barém e Leclerc passa a liderar tabela de tempos | AutoSport

É Charles Leclerc quem detém o tempo mais rápido do dia, até agora, numa altura em que faltam apenas duas horas para dar por terminado o teste coletivo de pré-temporada, no Circuito Internacional do Barém. O piloto monegasco montou pneus macios e passou para a frente neste particular, depois de Max Verstappen ter começado a sua sessão de trabalhos com um ritmo forte, mas com pneus médios.

A cerca de 10 minutos da passagem de mais uma hora do derradeiro dia de testes da Fórmula 1, e com pneus C5 e melhor condição da temperatura da pista, Charles Leclerc alcançou o melhor registo pessoal no primeiro setor e a melhor marca do dia no intermédio, batendo a sua anterior volta rápida, colocando o tempo de referência em 1:30.332s, com pneus C5 montados no Ferrari SF-24.

Max Verstappen, que está neste momento num programa diferente, usou pneus C3 para alcançar o tempo de 1:30.755s, mais 0

Também Fernando Alonso alcançou a sua marca pessoal mais rápida, subindo ao terceiro posto da tabela de tempos de todo o dia, ultrapassando o registo de Carlos Sainz desta manhã. O piloto da Aston Martin passa a ter como melhor registo a volta em 1:31.159s com pneus C3.

Recordamos que Logan Sargeant é o único piloto a não estar em pista durante o último dia dos testes, uma vez que esteve ontem durante o dia todo e na sessão da tarde do dia de abertura, apesar de poucas voltas realizadas, devido a problemas no Williams FW46.