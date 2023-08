F1: Enzo Fittipaldi tem esperança que “as oportunidades apareçam” | AutoSport

Enzo Fittipaldi confirmou em novembro de 2022 a sua inclusão no programa de jovens pilotos da Red Bull, quando na altura competia no Campeonato FIA de Fórmula 2 com a Charouz Racing System. O piloto brasileiro manteve-se esta temporada na competição que serve de antecâmara à Fórmula 1 e após a vitória na corrida sprint em Spa-Francorchamps e o pódio na prova principal, diz manter-se concentrado em fazer um bom trabalho, esperando que surja uma oportunidade dentro do pelotão do mundial.

Fittipaldi ocupa o sétimo posto da F2 com 98 pontos quando faltam três rondas para terminar a temporada. O piloto brasileiro acredita que “se tiveres um bom desempenho” no campeonato “as oportunidades vão aparecer”. Em declarações à Sky, Fittipaldi explicou ainda que depois da vitória e o pódio conquistados na Bélgica, “está concentrado “em continuar a ter um bom desempenho, em continuar a melhorar como piloto de cada vez que vou para a pista e espero que as oportunidades apareçam”.

Não será fácil encontrar um lugar vago na Fórmula 1 na próxima temporada, até porque as equipas têm tentado dar o máximo de tempo de condução aos jovens pilotos antes destes se estrearem, e tal como aconteceu com Oscar Piastri e o compatriota de Fittipaldi, Felipe Drugovich, nem os campeões da F2 parecem ter lugar garantido na grelha do mundial. No entanto, os pilotos da Red Bull Junior Team podem ter uma oportunidade na AlphaTauri, que pode criar condições à entrada de um estreante em 2024.

Foto: Joe Portlock/Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images