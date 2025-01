F1: E se Max Verstappen terminasse a carreira mais cedo? Nico Rosberg entenderia a decisão

Com o seu contrato com a Red Bull a decorrer até 2028, Verstappen deu a entender que poderá não dar prioridade à longevidade na F1, o que contrasta com a longa carreira de Fernando Alonso e a sua profunda paixão pelas corridas. Rosberg referiu que a transição da vida estruturada da F1 para a liberdade total pode ser um desafio, embora tenha conseguido fazê-lo concentrando-se em novos projetos. No entanto, o amor de Alonso pelas corridas faz com que seja difícil imaginá-lo a afastar-se.

Nico Rosberg expressou a sua compreensão pela possibilidade de Max Verstappen se retirar mais cedo da Fórmula 1, citando o peso mental e físico do desporto. Rosberg, que se retirou aos 31 anos depois de vencer o Campeonato do Mundo de 2016, reconheceu os feitos significativos de Verstappen numa idade jovem e o seu interesse em explorar outras categorias de corrida, como Le Mans, ou prosseguir a vida para além da F1.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros