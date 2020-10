F1: Dmitry Mazepin quer comprar a Haas, nas Gene não vende

O rumor que corre, refere que Dmitry Mazepin, pai do piloto de Fórmula 2, Nikita Mazepin, está a tentar comprar a Haas Fórmula 1, de modo a possibilitar ao seu filho o acesso à Fórmula 1. Já terá sido feita uma oferta, que muitos apelidam de irrecusável mas Gene Haas negou que a sua equipa esteja à venda. Como se sabe, a Haas passa por dificuldades, mais de resultados que outra coisa qualquer, mas com a assinatura do novo Acordo da Concórdia, ficou claro que Gene Haas não quer desistir, pelo menos para já. Sabe-se que Dmitry Mazepin já esteve associado à venda de várias equipas, Renault, Force India, Williams e agora a Haas. Nikita Mazepin, de 21 anos, ocupa o sexto lugar no campeonato de F2, e parece estar cada vez mais perto de obter a Superlicença. Caso o consiga, o seu sonho (o do Pai, provavelmente de ambos) fica mais perto, pois Mazepin pai tantas vezes vai tentar que um dia consegue. Doutra forma não parece provável, a não ser que mesmo não comprando uma equipa, pague um lugar por valores nunca antes vistos.