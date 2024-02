F1, Daniel Ricciardo: Ainda “há muitas questões” por responder depois dos testes | AutoSport

Com dois dias de testes completados, podemos começar a ter uma primeira perceção da ordem de forças no pelotão, mas há ainda algumas dúvidas, principalmente naquelas equipas que vão estar a disputar o chamado ‘segundo pelotão’, pelos últimos pontos disponíveis. Esta é também a opinião de Daniel Ricciardo, que espera poder lutar por pódios desde a primeira corrida do ano.

“Se virmos o Sainz em primeiro, há muitas perguntas: Será que foi o combustível? O motor? Será que foi num modo não permitido e a que horas do dia? Por isso, nunca se sabe”, explicou Ricciardo as suas dúvidas. “Por isso, acho que, independentemente da nossa posição na tabela de tempos, vou ficar algures no meio”.

O piloto australiano da Visa Cash App RB, uma equipa que partilha bastantes componentes do Red Bull de 2023 no seu monolugar deste ano, diz que acredita “que não vamos ser um dos carro da pole position na próxima semana. Gosto de pensar que ainda estamos na luta pelo meio do pelotão para começarmos a temporada. Se estivermos na Q3 e nos pontos num domingo, é um bom começo. Penso que é esse o objetivo”.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA