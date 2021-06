F1: Damon Hill elogia prestação de Sergio Pérez | AutoSport

Sergio Pérez conseguiu a primeira vitória pela Red Bull e afastou de si a pressão inerente a ser colega de Max Verstappen. Damon Hill elogiou o mexicano.

O ex-piloto de F1 e agora comentador avaliou o fim de semana de Sergio Pérez, elogiando a sua capacidade em corrida:

“Penso que é uma tendência [a forma de Perez]. Acho que é uma boa tendência. É uma tendência na direcção certa”, afirmou Hill. “Penso que está a ganhar força e confiança e a equipa também. Portanto, sim, penso que leva algum tempo a entrar para um carro novo, uma nova equipa e descobrir como tudo funciona. Mas penso que já vimos flashes do seu desempenho quando nas corrida. Ele não é como alguns pilotos que só se qualificam bem. Eu diria que Valtteri [Bottas] se qualifica bem e depois não tem um desempenho tão bom na corrida. Enquanto que Sergio normalmente é melhor na corrida”.

” Ele não cometeu um único erro. Lewis [Hamilton] não o conseguiu passar e notava-se que estava a ficar sem tempo e sem ideias”, acrescentou Hill. “Ele estava sempre no rádio a dizer que não podia acompanha-lo no segundo setor. Perez é experiente, está calmo no cockpit, e em corrida é muito forte”.