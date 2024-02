F1, Charles Leclerc: “sensação inicial é que a Red Bull continua a ser a referência” | AutoSport

Sobre o seu plano para o último dia de testes, o monegasco afirmou: “Penso que as primeiras voltas de desempenho que vamos ver serão na qualificação da próxima semana. Mas todos os dias estamos sempre a tentar obter um pouco mais do carro. Amanhã é o último dia, por isso esperamos centrar o carro um pouco mais em termos de afinação para onde achamos que é o melhor e vamos afiná-lo de forma a estarmos totalmente prontos para a próxima semana.”

Charles Leclerc admite que a Red Bull parece muito rápida, mas também que ainda é cedo para tirar conclusões. O novo Ferrari SF-24 mostrou-se promissor nos primeiros testes, e amanhã é dia de preparar a qualificação. Questionado se a Ferrari conseguiu todas as respostas que queria até agora, apesar do incidente com o dreno Leclerc admitiu que “sim cumprimos todo o nosso programa. Fizemos grandes alterações no carro, e foi nisso que nos concentramos nestes dois primeiros dias. Amanhã vamos afinar um pouco mais o carro e analisar os pormenores. Mas, para já, os dois primeiros dias correram bem. No entanto, temos de ter cuidado porque dizer que os dois primeiros dias correram bem não significa nada em termos de competitividade. Temos de esperar para ver isso. A minha sensação inicial é que a Red Bull continua a ser a referência e a estar na frente, para já.”

