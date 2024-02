F1, Carlos Sainz: “serão os três ou quatro anos mais importantes da minha carreira” | AutoSport

Sair da Ferrari será, com quase toda a certeza, um momento de definição da carreira de Carlos Sainz na Fórmula 1, por isso o piloto espanhol sublinhou, citado pelo Speedcafe, que “o cenário mudou bastante, como se pode imaginar. Vai ser provavelmente um processo mais longo à minha frente. Provavelmente, serão os três ou quatro anos mais importantes da minha carreira, em que quero ter a certeza de que estou no sítio certo à hora certa. Quero ter a certeza de que escolho o próximo destino certo para mim, por isso quero ter tempo para pensar nisso, ouvir e dar uma vista de olhos a todas as opções”.

Em todas as oportunidades para responder às questões sobre o seu futuro na Fórmula 1, depois de ser anunciada a sua substituição na Ferrari com a entrada de Lewis Hamilton, Carlos Sainz tem sempre dado conta de alguma tranquilidade. Sem nenhum lugar certo na grelha da competição em 2025, o piloto espanhol tem vindo a afirmar que tem “algum tempo para decidir o que vai acontecer” e que “há muitas opções”. Sainz quer garantir que o lugar que vai passar a ocupar, será o melhor para a sua carreira, uma vez que os próximos anos serão os “mais importantes” para si.

