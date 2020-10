F1, Carlos Sainz: “Devia ter mais 30 ou 40 pontos”

A época não tem sorrido a Carlos Sainz e o piloto, apesar de se sentir no topo das suas capacidades, acredita que a classificação atual não reflete a qualidade das suas exibições.

Sainz considera que tem sido uma época estranha, com alguns azares a mistura, que têm impedido melhores resultados. Sainz vem da sua melhor época na F1 em 2019, tendo sido considerado um dos três melhores pilotos do ano passado.

“Sou competitivo e considero que estou a fazer um ano bom na F1 e, não fosse pelo erro da Rússia, creio que seria o meu melhor ano da F1 até hoje e com um desempenho de alto nível ”, disse ele ao MotorsportWeek.com.

“Sinto que estou no topo das minha capacidades mas olhando para a classificação sou apenas 11º. Eu sei que muitas coisas não estão a correr bem este ano, tem sido um ano estranho, muito estranho para mim. Nunca tive a hipótese de ter um impulso e obter bons resultados de forma consecutiva. Ainda não acabou, ainda faltam seis corridas, vou tentar terminar com uma nota forte. É irritante, acho particularmente irritante, pois acho que deveria ter pelo menos 30-40 pontos a mais do que tenho.”

O espanhol admitiu que esta demasiado longe para poder tentar defender o título virtual de “melhor dos restantes”, mas quer acabar em grande a sua ligação à McLaren, com boas provas e bons resultados.