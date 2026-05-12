F1: Bernie Ecclestone aposta em Antonelli e Verstappen
Bernie Ecclestone, antigo supremo da Fórmula 1, com 95 anos, afirmou que o título mundial de 2026 será disputado entre Max Verstappen e Kimi Antonelli, revendo uma opinião anterior em que apontava George Russell como principal favorito pela Mercedes.
Depois de um arranque de época difícil para a Red Bull, a equipa austríaca mostrou uma melhoria assinalável no Grande Prémio de Miami, recordando a Ecclestone a recuperação tardia da equipa na época anterior. Antonelli surge agora como o piloto com maior ímpeto para consolidar a liderança do campeonato face ao seu companheiro de equipa Russell, enquanto Verstappen, dado inicialmente como prejudicado pelo novo regulamento, regressou à forma que o torna um adversário perigoso.
Bernie Ecclestone, à publicação Blick, falou sobre a luta pelo título:
“A época ainda é jovem, mas por agora, Antonelli está na melhor forma para aumentar a vantagem sobre Russell. Antonelli ou Verstappen serão campeões do mundo. A Red Bull parece ter superado a sua quebra e o Max reencontrou o seu fogo… e quando o faz, é perigoso.”
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