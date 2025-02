F1: Audi vai abrir centro tecnológico no Reino Unido

A Sauber, sediada em Hinwil, Suíça, está a criar um centro tecnológico no Reino Unido para ampliar a sua reserva de talentos de engenharia. A equipa tem sentido dificuldades para atrair e reter o pessoal de topo devido aos desafios de relocalização e ao elevado custo de vida na Suíça, que o limite de custos da F1 tornou mais difícil de compensar com salários mais elevados.

Segundo a The Race, o COO da Audi, Mattia Binotto, a equipa está a avaliar localizações em Bicester, Silverstone e Milton Keynes, com o objetivo de ter o Centro Técnico do Reino Unido operacional no verão de 2024. Esta mudança alinha-se com a abordagem multi-site da Audi, uma vez que os seus motores de F1 estão a ser desenvolvidos em Neuburg, na Alemanha.

Binotto sublinhou que esta expansão irá complementar, e não substituir, Hinwil, promovendo a colaboração entre ambas as localizações. Entretanto, os ajustamentos do limite de custos da F1 para 2026 terão em conta as disparidades salariais, ajudando equipas como a Sauber a operar de forma competitiva. No entanto, o centro do Reino Unido não é motivado pelas vantagens do limite de custos, mas pela necessidade de atrair pessoal de topo que prefere ficar no Reino Unido.