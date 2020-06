F1: Andy Cowell abandona o seu cargo

Andy Cowell é o responsável máximo das unidades motrizes da Mercedes e irá abandonar o cargo que ocupou durante 16 anos.

Cowell é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Mercedes na era híbrida. O engenheiro britânico que atualmente exerce o cargo de diretor executivo da Mercedes AMG High Performance Powertrains irá abandonar o cargo no próximo mês.

O seu nome ficará ligado ao sucesso da Mercedes, numa era em que os motores assumiram uma importância tremenda. Foi graças ao seu trabalho que a Mercedes se tornou na maior força da F1. Cowell irá abandonar o cargo depois de 16 anos a trabalhar na High Performance Powertrains.

Uma nova equipa de liderança será criada, com Hywel Thomas a assuumir o cargo de diretor-executivo, com responsabilidade direta pela unidade motriz. Adam Allsopp, Richard Stevens e Ronald Ballhaus farão parte da restante estrutura de gestão para guiar as divisões de motores da empresa.

Cowell informou a equipa da sua intenção de sair no início deste ano e ajudará a garantir uma transição suave das suas responsabilidades entre a equipa de liderança sénior e será “consultor da Mercedes-Benz AG num grande projeto futuro até o início de 2021.”

“Depois de 16 anos agradáveis ​​a trabalhar na HPP, decidi que agora é a hora certa de deixar minha função e procurar um novo desafio de negócios de engenharia”, disse Cowell. “Gostei da oportunidade de trabalhar com Markus [Schäfer, Daimler] e Toto [Wolff] na definição da futura estrutura de liderança da empresa e tenho toda a confiança na capacidade do Hywel e da equipa em liderar a empresa. Foi uma honra trabalhar para a Mercedes e, principalmente, ser o diretor administrativo da HPP por sete anos.”

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, prestou homenagem à “excelente contribuição” de Cowell:

“A liderança de Andy na equipa da HPP tem sido um fator-chave no sucesso do campeonato nas últimas temporadas”, disse Wolff. “Ele deu uma contribuição notável ao nosso legado do automobilismo e eu valorizo ​​o nosso relacionamento de trabalho desde 2013; Estou certo de que ele terá grande sucesso no próximo desafio que ele decidir assumir. A nossa filosofia sempre foi a de que uma equipa vencedora é uma organização dinâmica e essa mudança é uma parte natural do desenvolvimento de cada empresa.”

“Estou particularmente satisfeito por termos conseguido trabalhar juntos para criar uma nova estrutura de liderança, aproveitando a força da equipa em Brixworth. Isso coloca-nos em uma posição muito forte para os próximos anos, pois pretendemos estabelecer novos parâmetros de referência na Fórmula 1 e na Fórmula E.”