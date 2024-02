F1, Andrea Stella (McLaren) “Há uma série de inovações no carro” | AutoSport

Andrea Stella, Diretor de Equipa da McLaren F1, revelou que o carro hoje apresentado não é a versão final que será vista em pista, adiantando que esse é um processo em andamento. Como é natural, hoje em dia as equipas pretendem esconder tudo o que podem dos adversários, de modo a não dar todas as pistas quanto ao caminho seguido A equipa está entusiasmada por apresentar o MCL38 e por vê-lo em pista pela primeira vez. Para este ano, procuramos aproveitar a dinâmica da época passada, mas somos realistas, sabendo que todas as equipas terão feito progressos e encontrado competitividade para os seus carros de 2024. Temos agora tudo pronto do ponto de vista das infraestruturas, das pessoas e da cultura, pelo que continuamos a avançar e a desenvolver o trabalho feito para voltarmos à frente da grelha.

Antes de irmos para a pista para as sessões competitivas, temos muito trabalho a fazer, incluindo colocar o MCL38 à prova durante o teste de pré-época do Bahrein. A equipa fez um bom trabalho durante o inverno e estamos confiantes de que podemos começar a correr, mas sabemos que temos tarefas importantes em mãos antes do início da época. Há uma série de inovações no carro, mas nem todas as áreas que queremos abordar foram concluídas para o nosso carro de lançamento. Essas áreas tornam-se agora o foco do nosso desenvolvimento durante a época, que já está em curso.

Os meus agradecimentos a toda a equipa, tanto na pista como na MTC e MRC, pelos seus grandes esforços para garantir que o carro estava pronto para entrar na pista hoje, bem como aos nossos colegas da Mercedes HPP pela sua colaboração contínua. Agora, voltamos a nossa atenção para a longa temporada que temos pela frente, enquanto aguardamos o Teste do Bahrein na próxima semana, disse Andrea Stella, Diretor de Equipa da McLaren F1