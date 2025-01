F1: Alpine teve de melhorar um carro demasiado pesado e ineficiente

2024 foi um ano repleto de dificuldades para a Alpine. Além da instabilidade típica da equipa, que voltou a sofrer mais uma reestruturação, os resultados em pista levaram ao fim do projeto das unidades motrizes, o que causou uma onda de protestos nos funcionários da marca. No entanto, o ano acabou com nota positiva, especialmente com o fim de semana memorável de São Paulo.

O diretor técnico executivo da Alpine, David Sanchez, que se juntou à equipa em 2024 para o cargo de diretor técnico executivo, admitiu que a equipa se encontrava “numa situação um pouco difícil ” com o seu desenvolvimento no início da temporada de F1 de 2024, principalmente devido a um carro com excesso de peso e aerodinamicamente ineficiente. Antes da sua chegada em maio, a Alpine já tinha trabalhado em medidas de redução de peso, que, combinadas com um novo piso introduzido no GP de Miami, melhoraram o desempenho do carro.

“O carro não estava a funcionar bem porque, no início do ano, era muito pesado e, aerodinamicamente, estava um pouco encurralado”, disse Sanchez ao Motorsport.com. “Portanto, antes de eu entrar, eles tinham feito um trabalho muito bom na redução de peso. Isso é certo. O carro estava novamente perto do limite e nós orientámos completamente a direção do desenvolvimento aerodinâmico. O chassis e o peso do carro eram uma questão, e as caraterísticas aerodinâmicas eram outra questão. Por isso, no seu conjunto, o início do ano não foi muito bom. O chassis foi resolvido, o peso foi recuperado e agora parece que recuperámos a maior parte da aerodinâmica.”

O A524 atingiu o limite de peso e viu melhorias aerodinâmicas, levando a 14 primeiros lugares e a um duplo pódio no Brasil. A Alpine terminou em sexto lugar no Campeonato de Construtores, somando 54 pontos após a pausa de verão, atrás apenas das quatro primeiras equipas.

“Penso que estamos a voltar a um nível razoável, mas não é… Não diria que é onde a equipa deveria estar, porque se temos as pessoas, temos as infra-estruturas, onde é que queremos estar? Acho que algumas equipas estão satisfeitas por estarem, provavelmente, no meio da tabela. Não é onde gostaríamos de estar. Temos recursos para sermos competitivos. Por enquanto, digamos que recuperamos o mau começo do ano. Agora só precisamos de continuar a melhorar”.