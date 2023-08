F1: Alfa Romeo com decoração especial para Monza | AutoSport

Na última corrida em que a Alfa Romeo e a Sauber vão fazer em parceria e para celebrar o lançamento do novo Alfa Romeo 33 Stradale, a equipa de F1 vai estar em pista com uma decoração especial.

Em tons de preto, com a bandeira italiana em destaque, o C43 irá aparecer com um visual radicalmente diferente do habitualmente usado. A decoração foi desenvolvida pelo Centro Stile da Alfa Romeo e além das cores marcantes, destaca-se na asa traseira a designação “33 Stradale” evocativa da nova obra de arte da marca italiana.

“À medida que nos aproximamos da nossa corrida em casa, em Monza, é um prazer revelar esta incrível pintura, um verdadeiro tributo não só ao 33 Stradale, mas à Alfa Romeo como um todo e ao país de onde provém, Itália”, comentou o representante da equipa Alfa, Alessando Alunni Bravi. “Esta pintura é provavelmente uma das mais bonitas que já tivemos num carro e poder exibi-la perante o público da nossa casa – incluindo centenas de membros da nossa equipa de Hinwil nas bancadas – é uma honra para todos nós. Pessoalmente, estou entusiasmado com as referências ao 33 Stradale: o modelo original de 1967 foi um carro icónico que influenciou o estilo e o design de uma geração e mais além, e a sua última encarnação incorpora toda esta herança, ao mesmo tempo que define o caminho para o futuro da Alfa Romeo.”