F1: Alexander Albon quer lutar com a Alpine | AutoSport

Alexander Albon considera possível a Williams estar a duas ou três épocas de competir por pódios, mas até essa altura, e mais especificamente para a temporada de 2024 do mundial de Fórmula 1, o piloto tailandês espera poder envolver-se na luta com a Alpine.

Albon, comparando com o que a sua equipa conseguiu fazer na temporada passada ao terminar no sétimo posto do mundial de construtores, considera que a “diferença para o sexto e o quinto posto, ainda é muito grande quando consideramos o desempenho da Alpine, que também tinha uma grande diferença para a Aston Martin, McLaren e Mercedes. Aí, já estamos praticamente no topo da classificação. Quero lutar no meio do pelotão com a Alpine e estar logo atrás do grupo da frente”, disse após a apresentação do carro de 2024.

O piloto tailandês diz que está “é uma expectativa realista para nós, enquanto equipa, e depois veremos como evolui”. Acrescentou Albon que “não vamos conseguir pódios e vitórias este ano. Se conseguirmos terminar regularmente nos pontos, isso seria ótimo. Também estou muito entusiasmado para ver como nos vamos sair em pistas onde não fomos bons no ano passado”.