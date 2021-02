F1: Albert Park deverá sofrer alterações ao traçado

Albert Park deverá sofrer alterações no seu traçado antes do GP da Austrália. Os organizadores tinham inicialmente planeado reasfaltar o circuito antes da corrida do próximo ano , mas o adiamento da edição desta época até Novembro levou a que esses planos fossem antecipados.

Para além dos planos de repavimentação, serão feitos ajustes no próprio layout, numa tentativa de aumentar a quantidade de ultrapassagens e melhorar o espetáculo, enquanto o pit lane será alargado.

“Temos um bom diálogo sobre como serão as especificações e os carros para 2022”, disse o CEO da Australian Grand Prix Corporation Andrew Westacott à Speedcafe. “Uma das coisas que leva um pouco de tempo é realmente olhar para um circuito e ter em conta a sua conceção com base no trabalho, desempenho projetado dos carros.“

“Queremos realmente ser capazes de recompensar a pilotagem corajosa. Queremos ser capazes de penalizar a pilotagem desleixada. O circuito precisa de ser repavimentado para que haja algumas áreas em que possamos ajustar as curvas e fornecer linhas alternativas e múltiplas em curvas particulares no circuito.

“Um exemplo disso pode ser a Curva 13, onde realmente só há uma trajetória e não se pode realmente ultrapassar pelo exterior, porque o camber é negativo. Se mudarmos para um camber positivo e se a curva for ligeiramente alargada de modo a ter múltiplas opções para o apex então com pouco esforço, estamos de facto a fazer uma série de mudanças, e criar oportunidades para melhorar mais do que uma trajetória em curvas particulares.

“Penso que as curvas que se apresentam com as oportunidades de revisão tendem a ser a Curva 13, Curva 3, talvez até a Curva 6 mudando um pouco o apex da curva”.