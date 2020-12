F1 2020/Notas do AutoSport, Mercedes: Sempre perto da perfeição (Nota 9)

A Mercedes contínua imparável. A equipa germânica voltou a não dar hipóteses à concorrência conquistou tudo o que havia para conquistar. 13 vitórias em 17 corridas são a prova clara do que os Flechas de Prata conquistaram. Com o melhor piloto da atualidade e o melhor carro da grelha, o resultado inevitavelmente seria este. Como mancha este ano fica a falha grava no GP de Sakhir que tirou a George Russell a hipótese de lutar pela vitória, tal como os erros com Hamilton que resultaram em penalizações (Monza e Sochi). Do lado técnico a equipa apresentou a melhor máquina e deu-se ao luxo de parar o desenvolvimento cedo para se focar em 2021 e 2022. Não foi um ano perfeito mas foi um ano de excelência, a juntar a mais seis, para a equipa mais dominante de sempre da F1.