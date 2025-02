Estoril Exclusive Test: Fórmula 1, Sportcars históricos, GT e Turismos do Supercars Endurance

A Race Ready vai organizar mais uma edição do Estoril Exclusive Test nos dias 21 e 22 de março, no Autódromo do Estoril. Este evento, que já vai na sua 7ª edição, reúne colecionadores, entusiastas, pilotos e equipas com alguns dos carros mais desejados do mundo, não para uma corrida, mas para dois dias de sessões de treinos privados num dos circuitos mais emblemáticos da história do automobilismo europeu.

Como já é tradição, reúnem-se no circuito permanente mais antigo de Portugal diversos Fórmula 1 e Sportcars históricos, além de outras raridades do desporto automóvel para dois dias de muita ação em pista. O segundo dia do evento será abrilhantado com a presença da mais recente geração de carros de GT e Turismos da Península Ibérica, com o Test Day oficial das competições que fazem parte da família do Supercars Endurance.

Com um formato exclusivo, o programa decorrerá das 09h00 às 18h00 e contará com um máximo, por sessão, de dez monolugares de Fórmula 1 de outras épocas ou Sportscars da mesma geração, além de um máximo de vinte carros de Grande Turismo e Turismo, alguns deles verdadeiras joias da indústria automóvel de competição. Em edições anteriores, este evento recebeu modelos raríssimos, como o Lotus 23 ex-Emílio Marta, o Peugeot 908 ex-Pedro Lamy, o Alfa Romeo 156 ex-Gabriele Tarquini e o Ford RS200 ex-Joaquim Santos entre muitas outras preciosidades de quatro rodas.

Pelo segundo ano consecutivo, o Estoril Exclusive Test contará com a presença da última geração de máquinas de competição. No dia 22 de março, o circuito de Cascais será também palco do Test Day oficial da temporada 2025 da mais importante competição de velocidade da Península Ibérica. Os carros que irão escrever o futuro do automobilismo de velocidade no sul da Europa, incluindo vários modelos de GT e Turismo modernos, sairão para a pista para preparar a temporada que se avizinha do Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España.

Para Diogo Ferrão, o CEO da Race Ready: “O Estoril Exclusive Test constitui a oportunidade anual por excelência para os colecionadores retirarem das suas garagens as máquinas cuidadosamente preservadas e, num ambiente controlado, poderem “sacudir o pó”, desfrutando da condução destas preciosidades em pista, com total segurança e respeito mútuo. Paralelamente, representa uma ocasião privilegiada para as equipas envolvidas nas competições do Supercars Endurance se apresentarem à imprensa e afinarem os seus preparativos para a exigente temporada que se aproxima.”