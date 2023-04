ELMS: duas corridas em Portimão entre 19 e 22 de outubro | AutoSport

Após o anúncio do adiamento das 4 Horas de Imola devido às obras de construção no Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, o calendário 2023 da European Le Mans Series foi alterado e quem ficou a ganhar foi Portugal e o Autódromo Internacional do Algarve. Depois de falar com as equipas e parceiros, a Le Mans Endurance Management (LMEM) confirmou que passa a haver duas corridas em Portugal, com as 4 Horas de Portimão seguidas das 4 Horas do Algarve, num fim-de-semana prolongado de corridas entre os dias 19 e 22 de outubro (quinta a domingo). A Michelin Le Mans Cup e a Ligier European Series serão as Corridas de apoio das 4 Horas de Aragão. As 4 Horas de Imola foram canceladas esta temporada, mas a corrida regressará em 2024.

FOTO JB Photo/José Bispo