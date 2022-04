E-Prix Roma, Fórmula E: Mitch Evans faz a dobradinha, Félix da Costa fora dos pontos | AutoSport

Segunda corrida em Roma, segunda vitória para Mitch Evans que teve um fim de semana de sonho. Com estes dois triunfos, Evans relançou a sua candidatura ao título e afastou finalmente o começo de época mais negro por parte da Jaguar. Para Félix da Costa foi uma corrida para esquecer. Não conseguiu sair das lutas do meio da tabela e para piorar, foi penalizado por um toque.

Foi mais uma corrida louca de Fórmula E, com muitas lutas, muitas mudanças de liderança e três entradas do Safety Car de Bruno Correia. Vergne largou da pole e parecia bem lançado para a vitória, mas a estratégia arriscada mas acertada da Jaguar compensou e deu a vitória a Evans. Robin Frijns voltou a fazer uma excelente corrida e repetiu a presença no pódio.

O filme da corrida

Vergne teve uma excelente largada, manteve o primeiro lugar e as primeiras curvas foram feitas sem toques e com muito respeito. Vergne começava a afastar-se de Jake Dennis e André Lotterer. Félix da Costa estava em nono lugar no final da primeira volta.

A primeira manobra na frente da corrida foi feita por Lotterer com o alemão a passar Dennis e a assumir o segundo lugar do pelotão. Dennis começava a ser pressionado pelo Jaguar de Mitch Evans e na volta seguinte o vencedor da primeira corrida do fim de semana passou o monolugar da Avalanche Andretti. Sam Bird estava por perto para tentar imitar o seu colega de equipa, com Robin Frijns em sexto atento ao que acontecia.

A luta na frente entre Lotterer e Evans aquecia, enquanto Vergne se afastava do resto da concorrência. Frijns passou Brid pouco depois, ao mesmo tempo em que Félix da Costa, em luta com Edo Mortara, ficou a perder e caiu para o 11º lugar, depois do piloto da Venturi ter forçado a ultrapassagem empurrando o português, que quase acabou contra as proteções da pista. Edo Mortara acabou por desistir da corrida com problemas no seu monolugar que ficou danificado na luta com o #13 da DS Techeetah e com um toque no muro que terá danificado a transmissão do líder do campeonato.

A luta entre Lotterer e Dennis aqueceu com o alemão a defender vigorosamente o terceiro posto.

Para Antonio Giovinazzi a corrida acabou mais cedo com um problema no seu monolugar, o que levou à entrada do Safety Car. No recomeço Vergne largou bem, mas Evans passou o francês, tornando-se o líder da prova. Félix da Costa era décimo. Um pouco mais à frente, Dennis e Pascal Wehrlein trocaram argumentos com Dennis a tocar no piloto alemão, à imagem do que fez ontem com Félix da Costa. A meio da corrida começamos a ver as primeiras passagens no Attack Mode (apenas uma ativação nesta corrida) dos homens da frente. Frijns, que estava em quarto, passou pela zona de ativação, assim como Bird em sexto. Lotterer também passou pela zona de ativação e ficava entre Frijns e Bird. Frijns começou a galgar terreno e em pouco tempo passou para a frente da corrida, aproveitando a potência extra do AM. Vergne foi ao AM, mas caiu para o quinto posto, na mesma altura que Félix da Costa também passou pela zona de ativação, caindo para o 11º lugar (o português seria penalizado com cinco segundos pelo toque em Edo Mortara). Na frente, Lotterer aproveitou o seu AM para passar Evans e assumir o segundo lugar.

A luta pelo sétimo e oitavo lugar estava quente e Dennis caiu para nono, com Félix da Costa e Wehrlein a passarem o britânico da Andretti.

Na luta pela liderança, Lotterer estava agora na frente, tendo passado Frijns, aproveitando ainda os últimos segundos que tinha de AM, pouco antes do Safety Car voltar à pista com Alex Sims a ficar parado em pista no seu Mahindra. Nesta altura apenas Evans tinha de passar ainda pelo AM, o que poderia comprometer o seu terceiro lugar. Mas o que estava reservado era uma jogada de mestre da Jaguar. No recomeço tínhamos Lotterrer, Frijns, Evans, Vergne, Bird, Vandoorne, Wehrlein e Félix da Costa.

Evans foi ao AM e regressou em quarto lugar e tinha agora oito minutos com mais potência que o resto da concorrência, e com a corrida a ter mais 5 minutos devido à entrada do SC, Evans estava numa posição privilegiada, pois poderia fazer o resto da prova com mais potência (a gestão da energia tinha sido excelente até agora). Vergne não tinha argumentos para segurar Evans que regressou ao terceiro lugar e estava já perto de Frijns e Lotterer. Frijns foi ultrapassado por Evans na volta seguinte e segundos depois Evans passou Lotterer e assumiu a liderança da corrida. Evans tinha a vitória da corrida no bolso, mas tinha de gerir ainda as últimas voltas. Atrás de Evans várias lutas aconteciam e Vergne conseguiu subir ao segundo posto, passando Lotterer,enquanto Frijns se defendia de Vandoorne. Frijns passou Lotterer e assegurava um lugar no pódio. Vandoorne estava a pressionar Lotterer e tentava o quarto lugar mas Nick Cassidy, que estava a fazer uma grande corrida foi contra as proteções da pista numa luta com Bird e o SC voltou a entrar. Vandoorne apareceu à frente de Lotterer mas a manobra poderia ser ilegal e feita depois do SC ter sido acionado. O piloto da Mercedes deixaria Lotterer passar para evitar problemas com os comissários.

Cassidy conseguiu regressar às boxes por meios próprios e por isso o SC saiu de pista rapidamente, o que nos daria uma última volta com Evans a defender a sua liderança de Vergne que atacava com tudo. A corrida chegou ao fim e Evans conseguiu a segunda vitória do fim de semana, segurando o ataque de Vergne que terminou em segundo e Frijns completou o top 3. Félix da Costa acabou a corrida em 14º, longe dos pontos em mais um fim de semana longe do desejado.

Destaques