DTM Trophy: Pódio em Nurburgring leva Thiago Vivacqua a terceiro | AutoSport

Thiago Vivacqua reforçou a sua candidatura ao título em Nurburgring na sua época de estreia no DTM Trophy. O piloto luso-brasileiro conquistou um terceiro e um quinto lugar, nas duas corridas no mítico circuito alemão, relançando a luta pelo campeonato, quando ainda faltam disputar 6 corridas.

A primeira corrida, disputada no sábado, teve uma grelha sem haver qualificação, com a meteorologia a não permitir a ida para a pista. As posições foram determinadas pela posição no campeonato. Assim, Vivacqua partiu da quarta posição,. Vivaqua largou bem e passou todos os seus adversários para chegar à curva 1 na primeira posição. A luta pelos lugares do pódio estava ao rubro, mas o R8 de Vivacqua não colaborou, tendo partido a jante da frente do lado direito, fazendo-o baixar até terceiro; mas nesse momento, os astros estavam alinhados e devido a um acidente deu-se a entrada do Safety Car, terminando a corrida a baixa velocidade e o luso-brasileiro manteve o terceiro lugar, subindo uma vez mais ao pódio.

Na corrida de domingo, partindo do quarto lugar, Thiago Vivacqua voltou a fazer um excelente arranque e assumiu o terceiro lugar com uma ultrapassagem por fora na primeira curva. Nas voltas seguintes o luso-brasileiro passou a pressionar Daniel Gregor em busca da segunda posição. Mas depois, o Audi R8 da Heide Motorsport perdeu andamento e o piloto caiu para o quarto lugar e no final, ainda perdeu mais uma posição, terminando no quinto lugar. Com o resultado, Vivacqua sobe para o terceiro lugar do campeonato e é o melhor piloto da Audi na competição.

Thiago Vivacqua referiu que “Foi uma etapa boa, conquistamos um pódio e subimos na classificação do campeonato. Uma pena os problemas que tivemos com o carro nas provas e que impediram um resultado ainda melhor. Agora o foco é em Spa e tentar evoluir ainda mais no campeonato.”

O DTM Trophy regressa de 9 a 11 de setembro, no circuito belga de Spa Francorshamps.