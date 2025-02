Dani Sordo confirmado na Hyundai, CPR de sonho em 2025

Depois do Hyundai Junior Team FPAK com a promoção de jovens talentos no CPR em 2025, Gonçalo Henriques e Hugo Lopes, que vão participar no Campeonato de Portugal de Ralis dividindo o segundo Hyundai i20 N Rally 2 da equipa em seis provas, três para cada um, eis que se confirma a entrega do outro carro para Dani Sordo e Candido Carrera, o que aliado ao facto da Toyota Caetano Portugal ter escolhido para guiar o GR Yaris Rally2, Kris Meeke e Stuart Loudon, o CPR 2025 vai ter dois pilotos de topo, mundialistas, de créditos firmados a lutar com os melhores portugueses do CPR, Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2), Ricardo Teodósio (Toyota GR Yaris GR Rally2), José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2), Ruben Rodrigues (Toyota GR Yaris GR Rally2), Pedro Almeida (Skoda Fabia RS Rally2), naquele que pode ser um dos melhor campeonatos de Portugal de ralis que há memória.

Mais info assim que possível.