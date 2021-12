Dakar/SSV: Andreas Mikkelsen ‘chamado’ para o lugar de Mitch Guthrie | AutoSport

Andreas Mikkelsen vai correr e estrear-se no Dakar 2022 de SSV. Será companheiro de equipa de Cristina Gutiérrez e do americano Seth Quintero. O norueguês corre num dos OT3 construídos pela Overdrive e que a equipa Red Bull coloca em pista, substituindo Mitch Guthrie que deu positivo para a Covid-19 e que ficou fora de prova no último minuto…