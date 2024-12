Dakar, Nani Roma: “podemos competir com todos os nossos rivais, não tenho dúvidas”

Nani Roma é para o Dakar o que uma das quatro rodas é para um carro: indispensável. Em janeiro, vai participar pela 28ª vez num novo protótipo 4×4: o Ford Raptor T1+, desenvolvido pela Ford Performance e pela M-Sport. O nativo de Folgueroles faz parte de um ‘Dream Team’ que inclui Carlos Sainz, Mattias Ekström e Mitch Guthrie.

É um dos três únicos concorrentes na história do Dakar a vencer a lendária corrida numa moto (2004, com a KTM) e num carro (2014, com a Mini X-raid).

Embora tenha jogado futebol em criança, rapidamente se sentiu atraído pelo motociclismo e, em 1991, foi vice-campeão do Campeonato de Espanha de Enduro Júnior de 125cc. A sua primeira participação no Dakar foi em 1996 e, de imediato, deu nas vistas com uma vitória na etapa. Chegou a competir na corrida com a sua mulher, Rosa Romero, que participou em 10 edições da corrida mais exigente do mundo.

Com mais de 6.000 km de testes, desde que começou a trabalhar com a marca americana e o preparador britânico, em março de 2023, está ansioso por quebrar a máxima de que um novo projeto nunca vence o Rali Dakar à primeira tentativa.

Já o seu navegador, Álex Haro vai disputar o seu 11º Dakar consecutivo desde que se estreou em 2015 com Albert Llovera, de Andorra. É copiloto há mais de 20 anos entre ralis e rally-raids e, em 2010, venceu o Campeonato do Mundo de Ralis na categoria Super 2000 ao lado de Xavi Pons. como parte do projeto de Malcolm Wilson e da M-Sport, com quem regressa agora. O copiloto catalão forma uma dupla quase inseparável com Nani Roma, com quem competiu em mais de metade das suas corridas e com quem foi vice-campeão em 2019.

Nani Roma está ansioso pelo seu 28º Dakar: “tenho trabalhado muito com a Ford Performance e a M-Sport desde março de 2023. Fiz mais de 6.000 quilómetros de testes e diverti-me muito. A coisa mais divertida na vida é continuar a aprender coisas e eu continuo a encontrar desafios divertidos e emocionantes e novos tópicos, o que é uma surpresa fantástica. Temos uma equipa fantástica e estou entusiasmado. Embora não tenha passado por momentos fáceis nos últimos dois anos a nível pessoal, estou muito motivado e confiante a nível profissional porque, em termos de desempenho, podemos competir com todos os nossos rivais; não tenho dúvidas.”

“Trabalhámos muito bem em conjunto com o Carlos (Sainz) e o Mattias (Ekstrom). Estamos super motivados, embora saibamos que os primeiros anos são normalmente difíceis, e é sempre assim. A única coisa que nos preocupa são os pequenos pormenores. A saúde do Dakar e dos rally-raids é espantosa em termos de construtores, equipas e pilotos. Este ano, vamos todos com tecnologias muito semelhantes em todos os aspetos decisivos dos carros e vai ser uma corrida muito competitiva. Os nossos rivais são mais experientes. Somos os únicos a partir com um novo carro criado de raiz, mas estamos aqui para mudar a história.”

Palmarés Nani Roma

2024: Auto/ 115º (44º em Ultimate)

2022: Automático/52º lugar

2021: Automático/5º lugar

2020: Automóvel/ 27ª posição

2019: Automóvel/ 2º

2018: Auto/ Abandono na Etapa 3

2017: Automóvel/4º

2016: Carro/6º

2015: Auto/Abandono na etapa 10 (1 vitória na etapa)

2014: Carro/1º (4 vitórias na etapa)

2013: Auto/4º (4 vitórias em etapas)

2012: Carro/2º (3 vitórias em etapas)

2011: Carro/abandono na etapa 9

2010: Carro/Parou na etapa 3 (1 vitória na etapa)

2009: Carro/10º

2007: Carro/13º

2006: Carro/3º

2005: Carro/6º

2004: Motas/1º (2 vitórias em etapas)

2003: Motos/Separado (1 vitória na etapa)

2002: Bicicleta/Abandono (3 vitórias em etapas)

2001: Motos/Abandono (3 vitórias em etapas)

2000: Motos/17º (4 vitórias em etapas)

1999: Motos/Abandono (1 vitória em etapa)

1998: Motos/Abandono (2 vitórias em etapas)

1997: Motos/Abandono

1996: Motos/1ª participação, 1 vitória de etapa