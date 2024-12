Dakar: Mitch Guthrie estreia-se nos Ultimate com a Ford: “confiante que me posso sair bem”

Mitch Guthrie é um piloto norte-americano de todo-o-terreno, as ‘stars and stripes’ da equipa Ford no Rali Dakar 2025. Com o copiloto Kellon Walch, a seu lado, Guthrie, vencedor da classe Baja 1000 e com muitos resultados de destaque nas corridas de SSV, já tem um forte historial de competição, incluindo desempenhos dominantes em corridas todo-o-terreno de curta distância e eventos de corrida no deserto, bem como vitórias em etapas no Dakar. O Rali Dakar 2025 marcará a estreia de Guthrie na classe T1 do icónico evento.

Mitch Guthrie Jr. está a preparar-se para o seu quinto Dakar em 2025, e o seu primeiro na categoria de topo Ultimate. O americano de 28 anos sofreu um desgosto no último dia do Dakar 2024. Liderando os Challenger por 25 minutos, viu o título escapar-lhe devido a problemas mecânicos e terminou em segundo lugar atrás da vencedora, Cristina Gutierrez, que este ano corre com a Dacia.

Mitch Jr começou a competir aos 11 anos de idade na Série CORR, desbravando o seu caminho através da cena offroad americana na Lucas Oil Off Road Series, na WORCS Series e na série Best In The Desert.

Em 2018 e 2019, ele também venceu o King of the Hammers, tornando-se o primeiro campeão consecutivo desde seu pai. Conquistou também o campeonato da classe Best In The Desert Pro em 2019, o que lhe valeu um lugar na equipa Red Bull Off-Road Junior para o Dakar 2020.

Mitch mostrou o seu potencial com três vitórias em etapas na sua estreia no Dakar com Ola Floene, embora duas delas tenham sido na categoria Dakar Experience, depois de terem sofrido uma falha de motor na Etapa 7.

Desde o Dakar 2023, Mitch tem estado a competir ao lado do experiente copiloto americano Kellon Walch.

No seu primeiro Dakar juntos, tiveram problemas mecânicos, apesar das cinco vitórias em etapas.

O seu melhor resultado no Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC) foi o segundo lugar na geral em 2023, quando Quintero o ultrapassou no título dos Challenger por apenas cinco pontos. Apesar de liderar o W2RC após o Dakar 2024, Mitch limitou as suas saídas competitivas durante a época para se concentrar nos testes com o novo Ford. Ficou em quinto lugar nos Challengers no Rallye du Maroc. Mitch também gere uma oficina perto do local onde cresceu para os Polaris que corre em casa.

“Estou muito entusiasmado. Tudo tem corrido bem até agora e temos uma equipa fantástica a apoiar-nos. Fizemos uma tonelada de testes e o carro está ótimo. Esta será a minha primeira participação competitiva na classe Ultimate, por isso estamos a começar!

O programa Red Bull Off-Road Junior Team foi um sucesso, sem dúvida. Foi realmente a forma perfeita de nos prepararmos para as T1. Alguns dos veículos Challenger são como versões em miniatura dos veículos Ultimate. Muitas pessoas só querem que dês o teu melhor, mas eu quero ganhar! Estou confiante de que me posso sair bem. Sei que a concorrência é louca, mas vi que, quando corri com o Mattias nos T3, era capaz de lutar com ele.

As margens serão ainda mais pequenas; cada décimo de segundo conta se estivermos a tentar ganhar uma etapa em T1+. É muito especial ter lendas como o Carlos e o Nani na equipa.

Eles têm tanto conhecimento e experiência que tem sido ótimo aprender com eles. Eles são um livro aberto.

Já corro há muito tempo e já passei por desgostos antes, mas o Dakar do ano passado foi o pior de todos, sem dúvida. Perdê-lo no último dia, quando tínhamos a liderança… Fiquei em choque nesse dia.

Mas agora estou definitivamente a olhar para a frente. Toda a gente conhece o Kellon, especialmente nos EUA, ele está nos rally-raid há muito tempo. Este é o nosso terceiro Dakar juntos. Ele já competiu nos carros antes, o que é bom para mim, e traz conhecimentos úteis para a equipa. Em termos de navegação, ele é ótimo, sabe realmente o que está a fazer”.

Para Kellon Walch: “O Mitch é muito equilibrado. Não é muito impetuoso, apenas muito calmo e tranquilo, o que não é uma caraterística muito americana! Ele é mais metódico e pensa nas coisas. É bom para mim, como navegador, porque não o tenho a gritar “Vamos!” ou “Não te percas!”. Conseguimos trabalhar bem, sentar-nos e pensar nas coisas, manter a calma. Estou farto dos carrinhos de golfe! (risos). Estar nos Ultimate é bom para mim, pois estou de volta à grande classe com os grandes, a lutar pela vitória geral. Acima de tudo, estou muito contente com a oportunidade que ele tem. Acho que ele vai sair-se muito bem. A equipa não tem muitos objetivos definidos para o Dakar 2025. Apenas fazer o melhor que pudermos e fazer parte da equipa. Penso que o mais importante é terminar, para o nosso primeiro Dakar no carro grande.

É uma grande oportunidade para dois americanos estarem com pessoas como o Carlos, o Nani (um motard como eu!) e o Mattias. Só o facto de estarmos em reuniões com eles e com os seus engenheiros é fascinante.

A forma como trabalham em termos de estratégia e testes é muito diferente do que fazemos nos Estados Unidos.

Só espero que possamos deixar todos os membros da equipa orgulhosos. Penso que temos boas hipóteses de ficar entre os cinco primeiros, mas veremos como correm as coisas. Teremos de decidir como jogar as coisas depois deste primeiro ano, ver se queremos esforçar-nos mais. É bom para o Mitch não ter a pressão adicional de conseguir este ou aquele resultado. Ele pode concentrar-se apenas na condução”.

Kellon Walch foi criado em Alamo, Nevada, com “literalmente centenas de quilómetros de deserto” à sua porta.

O Dakar 2005 também assistiu à primeira de 10 vitórias em etapas para Robby Gordon, com quem Kellon se juntou como copiloto nos carros em 2011. O seu melhor resultado em conjunto foi o 14º lugar na geral em 2013.

Desde que o Dakar chegou à Arábia Saudita, Kellon também trabalhou com os jovens talentos Austin Jones (2020), Guillaume de Mevius (2022) e Mitch Guthrie (desde 2023). De regresso a casa, Kellon trabalha como bombeiro em Las Vegas.