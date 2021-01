Dakar, Etapa 6 (PK238): Carlos Sainz ao ataque. Sébastien Loeb parte braço de suspensão

Carlos Sainz e Lucas Cruz (Mini) começaram a sexta etapa do Rally Dakar ao ataque. A dupla do Mini Buggy tem vindo a ser a mais rápida em todos os PK até agora. Sainz e Cruz seguem com uma vantagem de 3:42s para Yazeed Al-Rajhi (Toyota).

O piloto da Toyota segue numa batalha interessante com Stéphane Peterhansel (Mini), e neste momento estão divididos por cerca de um minuto. Nasser Al Alttiyah (Toyota) segue na quarta posição e ainda não consegui ganhar terreno a Peterhansel.

Sébastien Loeb e Daniel Elena encontraram problemas nesta etapa, partindo um braço da suspensão do BRX. Ao quilómetro 97, a dupla está parada, esperando agora a equipa de assistência.

🚗 10th in the GC this morning, @SebastienLoeb has broken a suspension arm after 97 km. He is awaiting his assistance team and will lose a precious time today.#Dakar2021 pic.twitter.com/vZUTWdlEOe