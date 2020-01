Dakar, Etapa 5: Novo líder nos SSV

Arom Domzala foi o vencedor da etapa de hoje dos SSV, uma tirada em que Conrad Rautenbach e Pedro Bianchi Prata foram segundos a 3m33s.

Sergei Kariakin foi quarto na tirada enquanto Jose Antonio Hinojo Lopez, líder da corrida no final do dia de ontem, foi apenas 11º, cedendo 35 minutos, perdendo com isso a liderança entre os SSV, sendo precisamente o russo (Kariakin) o novo comandante da competição, com o russo a saltar de quarto para primeiro, enquanto o espanhol fez um percurso inverso, ao cair para quinto. Casey Currie subiu de terceiro para segundo, e dista agora 1m10 do russo, numa categoria super equilibrada, com quatro pilotos em menos de cinco minutos.

Chaleco Lopez, que caiu de segundo para terceiro está a 1m47s do novo líder, e Austin Jones, que tem vindo sempre a subir posições diariamente, já é quarto classificado. Conrad Rautenbach e Pedro Bianchi Prata mantêm-se no sétimo posto da geral, agora bem mais perto do novo líder da competição.

Tempos Online – CLIQUE AQUI