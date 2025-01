Dakar, Etapa 4, só ‘dá’ Toyota: Al-Rajhi aproxima-se de Lategan, Attiyah cede terreno…

A Toyota soma e segue neste Dakar e são os dois dos seus pilotos que estão para já bem melhor posicionados…

Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) registaram o melhor tempo no final da especial. O saudita terminou a etapa com 4m51s de vantagem sobre Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux) e com isso reduziu a diferença para o sul-africano na liderança da geral, agora com apenas 6m54s de vantagem. Juan Cruz Yacopini/Daniel Oliveras (Toyota Hilux Overdrive) foram terceiros a 10m45s com Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Raptor RS) em quarto na frente de Denis Krotov/Konstantin Zhiltsov (Mini JCW Rally 3.0i) e Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century CR7).

Como se percebe, alguns dos homens da frente tiveram dias mais complicados, pelo que a geral mudou um bocado o seu aspeto de ontem para hoje.

Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Ford Raptor) mantiveram o terceiro lugar da geral, agora um pouco mais longe de Lategan: 21m40s.

Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century CR7) subiram do sétimo para o quarto lugar, mas curiosamente esrtão nove minutos mais longe da frente, a 30m25s.

Lucas Moraes (BRA)/Armand Monleón (Toyota GR DKR Hilux) são quintos da geral, mas o dia não lhes correu bem. Estavam a 19m40s estão agora a 33m25s de Lategan. Muito tempo perdido.

Mitch Guthrie (USA)/Kellon Walch (Ford Raptor) são sextos, mas também um pouco mais longe da frente, e pior que todos esteve Nasser Al-Attiyah/Edouard Boulanger (Dacia Sandrider) que eram segundos a 7m17s e ca+iram para o sétimo lugar a 35m53s da frente, tudo devido a ter parado no km 118 devido a um furo.

Juan Cruz Yacopini subiu de 11º para o oitavo lugar, na frente de João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally 3.0D) que perderam hoje mais 43 minutos, estando agora na mesma nona posição, mas 1h11m da frente quando estavam ontem a pouco mais de meia hora. Uma pena.

Filme do dia

Partindo em décimo oitavo, Yazeed Al Rajhi passou à frente de Henk Lategan na classificação provisória ao quilómetro 27. O saudita, que ontem saiu do pódio da geral depois de ter feito o décimo sétimo melhor tempo, estava a tirar partido das marcas deixadas pelos seus rivais Henk Lategan, Mattias Ekström e Nasser Al Attiyah, numa tentativa de recuperar algum tempo. O líder da classificação geral, Henk Lategan, registou o melhor tempo ao km 27. O sul-africano, o décimo terceiro piloto a sair do ‘palanque’ esta manhã, estava a colocar 13 segundos em Mitch Guthrie e no seu Ford Raptor e 37 no seu colega de equipa Lucas Moraes. Nasser Al Attiyah era quarto com 44.

Ao quilómetro 65, Mattias Ekström estabelecia o oitavo tempo provisório, mais de 5 minutos atrás de Yazeed Al Rajhi. O piloto da Ford também perdeu mais de 2 minutos para Henk Lategan, caindo para o quarto lugar na classificação virtual, atrás de Lategan, Al Rajhi e Nasser Al Attiyah. Ekström pode potencialmente tirar partido da mudança de roda de Al Attiyah ao km 97 para reduzir a diferença e subir ao pódio virtual.

Toby Price e Sam Sunderland, um par de bicampeões do Dakar, subiram para o segundo lugar a 65 km da especial, 2m18s atrás de Yazeed Al Rajhi. Rokas Baciuška subia para o terceiro lugar, batendo Henk Lategan de segundo na anterior verificação de tempo para quarto nesse momento.

Nasser Al Attiyah parou para mudar uma roda ao km 97, o que lhe custou uma desvantagem de 9m32s em relação ao líder, Yazeed Al Rajhi, na seguinte tomada de tempo nesse mesmo km 97.

Al Attiyah voltava a ficar parado ao km 118, e por lá ficou cerca de 20 minutos, agora com a sua companheira de equipa Cristina Gutiérrez ao seu lado.

Ao km 105, Yazeed Al Rajhi continuava a ser o mais rápido, à frente de Toby Price por 2m32s. Henk Lategan subia para a terceira posição, 3m13s atrás. O sul-africano mantinha-se confortavelmente na liderança virtual sobre Al Rajhi (+8m32s). Mattias Ekström, aproveitando os problemas de Nasser Al Attiyah, subia ao pódio virtual, 13m13s atrás de Lategan. Nasser Al Attiyah passou novamente a ‘coxear’ ao quilómetro 151, com mais de 5m18s de desvantagem para o líder, Yazeed Al Rajhi. O catari, que estava no pódio da geral à entrada para a especial, estava agora em décimo lugar na classificação virtual, a mais de 48 minutos de Henk Lategan.

Esta etapa maratona estava a ser complicada também para Guerlain Chicherit e Guillaume de Mévius. Os dois pilotos da equipa X-raid estavam a mais de 20 minutos do líder Yazeed Al Rajhi, alguns segundos à frente de Cristina Gutiérrez, que, depois de ter ajudado Sébastien Loeb ontem ao lado do seu copiloto Pablo Moreno, deu hoje uma ajuda a Nasser Al Attiyah.

Ao quilómetro 192, Nasser Al Attiyah recuperava 10 segundos em relação ao líder da especial, Yazeed Al Rajhi, mas o piloto da Dacia ainda estava mais de 45 minutos atrás.

Al Rajhi continuava a marcar o ritmo na frente da corrida. Cronometrado com quase 5 minutos de vantagem sobre Henk Lategan ao km 192, acrescentava mais 2 ao km 249. Lategan estava agora 6m52s atrás, permitindo ao seu rival saudita reduzir a diferença na classificação virtual para menos de 5 minutos.

Yazeed Al Rajhi era o mais rápido ao km 289, detendo agora uma vantagem de 5m19s sobre Henk Lategan, que ganhou mais de 1m30s nesta verificação horária e está a certificar-se de que não perde muito na classificação virtual. O terceiro lugar provisório era ocupado por Mitch Guthrie, que está quase 12 minutos abaixo.

O vencedor de ontem, Saood Variawa perdeu um tempo significativo no percurso. De 2m31s atrás no primeiro controlo horário (km 27), o sul-africano seguia agora a 44m08s ao km 289, atrás até de Nasser Al Attiyah.

Ao km 289, Nasser Al Attiyah estava a aproximar-se da marca dos 40 minutos. O piloto da Dacia Sandriders reduziu a sua diferença para 41m47s atrás de Yazeed Al Rajhi.

No km 192, Marcelo Gastaldi fez o terceiro melhor tempo e caiu para o terceiro lugar, agora 6m23s atrás da marca estabelecida por Yazeed Al Rajhi. Mitch Guthrie encontrava-se em quarto, seguido de perto por Lucas Moraes, que estava mais de um minuto atrás.

A vantagem de Yazeed Al Rajhi sobre Henk Lategan ultrapassou a marca dos 8 minutos ao quilómetro 346. O saudita tinha em vista a sua primeira vitória da época e estava a 3m37s de Lategan na classificação virtual.

Ao km 346, Mattias Ekström, cronometrado a 21m27s atrás de Yazeed Al Rajhi, não era o representante da M-Sport mais bem colocado. O seu colega de equipa Mitch Guthrie ocupava essa posição, 13m46s atrás do saudita.

No entanto, o sueco continua a ser o principal piloto da Ford, em terceiro lugar na classificação virtual, a quase 23 minutos de Henk Lategan.

Toby Price e o seu copiloto, Sam Sunderland, ficaram parados ao km 317 devido a um furo.

Com mais de 30 minutos de atraso em relação a Yazeed Al Rajhi ao quilómetro 289, Guillaume de Mévius e Seth Quintero estavam agora com 57m29s e 1h04m35s de atraso no controlo horário seguinte, respetivamente.

Ao km 383, último controlo horário antes da chegada, Nasser Al Attiyah reduziu a sua diferença para pouco mais de 40 minutos em relação ao líder da especial, Yazeed Al Rajhi, que estabeleceu o tempo provisório mais rápido no final da especial. O saudita terminou a etapa com 4m51s de vantagem sobre Henk Lategan e reduziu a diferença para o sul-africano na liderança da geral, agora com apenas 6m54s de vantagem.

Nasser Al Attiyah, que teve problemas, terminou a especial de hoje 33m27s atrás do líder provisório, Yazeed Al Rajhi. Depois de ter estado mais de 45 minutos em desvantagem ao quilómetro 151, o piloto do Dacia conseguiu recuperar quase 12 minutos.

Terceiro na classificação geral antes da etapa 3, Mattias Ekström permanece nessa posição após a etapa maratona de hoje. O sueco perdeu 16m57s para Yazeed Al Rajhi, mas menos 4m51s para Henk Lategan. Está agora 21m40s atrás do sul-africano.

Resultados Online – CLIQUE AQUI

https://www.dakar.com/en/rankings