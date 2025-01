Dakar, Etapa 4: portugueses ‘agarram’ três pódios

Fausto Mota estabilizou no top 10, mas caiu um lugar fruto duma etapa menos conseguida e Vaidotas Zala e Paulo Fiúza foram hoje quartos na etapa e perderam um pouco de tempo para a frente da corrida naquela que é a prova de estreia do lituano nos camiões.

Ricardo Porém ganhou uma posição depois de uma boa etapa, Luis Portela Morais caiu um lugar, e Rui Carneiro está a fazer uma prova regular, o mesmo sucedendo com Pedro Gonçalves e Maria Gameiro, que ganhou hoje três posições. Já Mário Franco, depois dos problemas na fase inicial da prova, começa a ganhar cada vez mais posições e a ter prestações mais consentâneas com o que é capaz. João Monteiro também subiu um lugar e Alexandre Pinto manteve o 3º posto. João Dias roda muito atrasado na geral, mas fez hoje um 4º lugar na etapa.

Permanecem seis equipas no top 10 e a prestação global foi positiva. João Ferreira começa a solidificar-se no top 10, mas tem ainda muita gente por perto, logo atrás. Gonçalo Guerreiro perdeu hoje uma posição, mas está perto do 2º lugar, embora também mais longe do primeiro.

Portugal continua com três equipas no pódio, mas hoje Gonçalo Guerreiro caiu de 2º para 3º nos Challenger.

