Dakar, Etapa 2: Gonçalo Guerreiro vence nos SSV e aproxima-se da liderança

Gonçalo Guerreiro / Maykel Justo (Polaris Rzr Pro R) venceram a etapa de hoje dos SSV, depois de baterem Florent Vayssade / Nicolas Rey (Polaris Rzr Pro R) por 1m02. Terceiro lugar para Xavier De Soultrait / Martin Bonnet (Polaris Rzr Pro R) a 1m46s com Francisco Lopez Contardo / Álvaro Leon (Brp Can-Am Maverick R) em quarto a 5m15.

Na sétima posição surge Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris Rzr Pro R Sport) e João Monteiro / Nuno Morais (Brp Can-Am Maverick R) na 13ª posição.

Polaris e Can‑Am reeditam duelo pelo topo

A luta entre Polaris RZR e Can‑Am Maverick voltou a marcar o dia. O chileno Francisco “Chaleco” Lopez, vencedor de múltiplas etapas na categoria, começou na frente após os primeiros quilómetros, seguido de Alexandre Pinto e Benoît Lepiètre, também em Polaris. Contudo, à medida que o terreno se tornava mais rápido, Guerreiro e de Soultrait assumiram o controlo e passaram para a liderança conjunta, deixando Lopez e o norte‑americano Kyle Chaney para trás.

Durante a segunda metade da especial, de Soultrait chegou a subir ao comando, com Guerreiro e Lopez a menos de dois minutos.

O português reagiu de forma notável no último setor cronometrado, ultrapassando os dois adversários diretos e abrindo uma vantagem sólida antes da chegada. Florent Vayssade, que partira de 15º, realizou uma recuperação impressionante e terminou a apenas 35 segundos do líder no último ponto de controlo antes do final, garantindo o segundo lugar da etapa após o ajuste dos tempos.

Portugueses em destaque no top 15

Além da vitória de Gonçalo Guerreiro, Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris RZR Pro R Sport) concluíram o dia em sétimo lugar, confirmando o bom momento da equipa portuguesa. João Monteiro / Nuno Morais, aos comandos de um Can‑Am Maverick R, fecharam na 11.ª posição, enquanto outras duplas nacionais ainda não terminaram inalizado a tirada no momento da publicação.

De Soultrait mantém liderança da geral, Guerreiro sobe a segundo

Na classificação geral, Xavier de Soultrait conserva o comando, mas vê agora a sua vantagem reduzida para 1 minutos e 47 segundos sobre Gonçalo Guerreiro, que sobe de quinto para segundo. Brock Heger / Max Eddy mantêm a terceira posição (+6 m 22s), enquanto Chaleco Lopez continua em quarto, também a mais 6m31s da da liderança. Alexandre Pinto está agora a 15m44s da liderança na sétima posição.

Com esta vitória, o jovem português reforça a presença lusa no topo da categoria e confirma o domínio dos Polaris RZR Pro R neste início de Dakar, numa luta direta e equilibrada com as poderosas máquinas da Can‑Am. João Monteiro é 13º da geral, caiu hoje uma posição. Mais info quando possível.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

FOTO Kin Marcin/Red Bull Content Pool