Dakar, Alexandre Pinto “mantemos o foco inicial: terminar o Dakar”

Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira estão a ter uma estreia fantástica no Dakar. Os dois jovens de apenas 25 e 20 anos, já venceram quatro das cinco etapas do campeonato do mundo, competição que lideram destacados e aos comandos de um Can-Am inscrito pela Old Friends Rally Team ocupam ainda o pódio do ranking SSV e do FIA Rookie Challenge. Tendo traçado para esta prova objetivos mais humildes, o sucesso não alterou o seu principal propósito e estão acima de tudo focados em terminar a corrida.

“Depois da semana dura que todos vivemos no Dakar, o dia de hoje permitiu descansar. Eu e o Bernardo descansámos bem e sentimo-nos preparados. A equipa, pelo contrário, teve desde ontem a trabalhar no carro. Já o estivemos a experimentar. Pensamos que está preparado para enfrentar esta segunda semana, mas os problemas a qualquer momento podem surgir. Mantemos o foco inicial: terminar o Dakar. Queremos acumular experiência. Claro que vamos lutar pelo melhor resultado possível, mas o objetivo é esse e mantém-se”, refereAlexandre Pinto, piloto da OldFriends Rally Team.

A comitiva abandona a região de Hail para rumar a Al Duwadimi. As etapas que compõem a segunda semana do Dakar 2025 serão mais longas do que as da primeira. A especial contará com 606 km cronometrados. Os participantes terão de estar atentos para evitar todo o tipo de armadilhas quer seja na areia, colinas, pequenas dunas ou trilhos.