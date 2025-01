Dakar 2025: os números oficiais

No final das verificações administrativas e técnicas, 335 veículos foram aprovados para participar na 47ª edição do Dakar, num total de 580 pilotos, condutores e co-pilotos, representando 52 nacionalidades.

134 motos foram convidadas a receber ordens de partida para o prólogo na manhã de sexta-feira (21 Rally GP, 113 Rally 2, incluindo 25 Original by Motul), bem como 64 carros na classe Ultimate, 2 na classe Stock, 52 na classe Challenger, 39 na categoria SSV e 44 camiões.

*** Missão 1000 5 veículos estão a participar em percursos dedicados no desafio Missão 1000, reservado a veículos movidos a combustíveis ou fontes de energia alternativas: 3 motos, 1 SSV e 1 camião.

*** Dakar Classic Para a 5.ª edição do Dakar Classic, 95 veículos darão as ordens de partida para a corrida de consistência, igualmente disputada em percursos dedicados: 76 automóveis e 19 camiões com um total de 208 concorrentes.

*** No total, o bivouac do Dakar é composto por 806 concorrentes que conduzem 440 veículos inscritos numa ou noutra das categorias do rali.

O pódio das nacionalidades:

1-França (202 concorrentes)

2-Espanha (104 concorrentes)

3-Itália (83 concorrentes)

W2RC 175 veículos montados ou conduzidos por 225 concorrentes estão inscritos na primeira etapa do FIA-FIM W2RC da época 2025: 125 motos (12 Rally GP, 113 Rally 2) e 50 automóveis (24 Ultimate, 16 Challenger, 10 SSV).