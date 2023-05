CPV/SE: Pole position de Abreu/Pires nos GT4 e Daniel Teixeira nos turismos | AutoSport

A dupla de pilotos do BMW M4 GT4 #5 operado pela Speedy Motorsport, José Carlos Pires e Francisco Abreu foi a mais rápida em ambas as sessões de qualificação da primeira ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade e da competição ibérica Supercars Endurance, enquanto Daniel Teixeira aos comandos do Cupra TCR #59 da JT 59 Racing Team conquistou a pole position para ambas as corridas na categoria Turismos.

A discussão da pole position na primeira qualificação teve como principais protagonistas José Carlos Pires, Nuno Pires (Mercedes-AMG GT4 – Lema Racing), Guillermo Aso (Mercedes-AMG GT4 – NM Racing Team) e Jorge Rodrigues (Audi R8 LMS GT4 – Veloso Motorsport). No BMW, José Carlos Pires levou a melhor, superiorizando-se ao seu irmão por sete décimos de segundo, sendo este seguido do espanhol da NM Racing Team e de Jorge Rodrigues, que se impôs entre os GT4 Bronze.

“Foi muito difícil devido ao tráfego em pista e cheguei a ter como melhor registo um tempo em que passei por fora de pista! Tivemos de atacar tudo nos últimos quatro minutos da qualificação e correu bem!”, afirmou José Carlos Pires no final da sessão.

Daniel Teixeira esteve imperial entre os Turismos, elevando o seu Cupra TCR até ao décimo primeiro posto da geral, assegurando o melhor tempo da sua categoria, depois dos esforços da equipa JT59 Racing Team para trocar a caixa-de-velocidades do carro espanhol. “Após os problemas que tivemos ontem, conseguir alinhar na qualificação de hoje já foi muito positivo, mesmo sem ter o carro alinhado. Conseguimos ser os mais rápidos entre os Turismos em ambas as sessões, mas penso que, em circunstâncias normais estaríamos um pouco melhor na geral”, apontou o homem da JT59 Racing.

Também nos Turismos, na divisão M2, Alvaro Fontes (BMW M2 CS Racing) esteve em bom plano, realizando o décimo quarto crono imediatamente atrás de Álvaro Ramos, que no seu Aston Martin Vantage AMR GT4 da Araújo Competição foi o mais rápido da GTC, divisão GTX.

Num Porsche 911 Cup preparado pela Garagem Aurora, João Vieira foi o mais rápido entre os concorrentes da divisão, assegurando o décimo posto da geral à frente do melhor TC, o BMW M240i Racing da Autoworks Motorsport, qualificado pelo Borja Hormigos. Henrique Cruz foi o mais rápido entre os jovens da FPAK Júnior Team seguido de Mariana Machado.

Daniel Teixeira aos comandos do Cupra TCR #59 da JT 59 Racing Team

Na segunda qualificação voltou a assistir-se a uma luta intensa pelo topo da tabela de tempos, tendo sido os protagonistas o BMW da Speedy Motorsport, um dos Mercedes-AMG GT4 da Lema Racing e outro da NM Racing Team e ainda o Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport.

Francisco Abreu acabou por ser o mais rápido em pista, batendo Elias Niskanen, o campeão em título, no Mercedes, ao passo que Nil Montserrat colocou o outro Mercedes na terceira posição, a seis décimos do tempo da “pole”, sendo o melhor entre os concorrentes da divisão GT4 Bronze, ao ser mais rápido do que Patrick Cunha no Audi.

“Apanhei algum tráfego na minha volta, mas consegui um bom tempo! Uma coisa é ser rápido nos treinos, outra é ser na qualificação e conseguimos. Agora é continuar a melhorar, como tem vindo a fazer até aqui”, sublinhou Francisco Abreu.

O melhor dos GTX foi Fernando Soares no Aston Martin Vantage AMR GT4, que assinou o décimo terceiro crono da geral, imediatamente à frente do McLaren 570S GT4 da McLaren Barcelona – SMC Racing pilotado por Alfonso Colomina. No encalço deste duo ficou Daniel Teixeira que voltou a impor o seu Cupra TCR na batalha pela honra dos Turismos. Miguel Gomez, no BMW M2 CS Racing da Escuderia Faraón da divisão M2, foi o segundo mais rápido, ao passo que Héctor Hernández, no BMW M240i Racing da divisão TC, foi o terceiro, vigésimo segundo da geral.

Lourenço Monteiro o mais rápido entre os pilotos da FPAK Junior Team, seguido de Gabriel Caçoilo e Duarte Pinto Coelho.

As corridas realizam-se amanhã, a primeira terá a partida às 11h00 e a segunda às 16h50, podendo ser seguidas em direto através das redes sociais da competição.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.