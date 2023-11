CPV/SE: Dupla espanhola vai estrear-se no Estoril | AutoSport

É mais uma dupla de pilotos interessada no Campeonato de Portugal de Velocidade e Iberian Supercars Endurance. Os pilotos espanhóis Artur Melgar e Ignacio Cabezas vão participar na ronda final de 2023, a Estoril Season Finale by NAPA, das competições organizadas pela Race Ready, aos comandos de um Audi R8 LMS GT4 da Lema Racing, estudando a possibilidade de um projeto para 2024.

Arturo Melgar é um jovem piloto com experiência no karting, ao passo que Ignacio Cabezas tem já uma longa carreira no desporto automóvel, subindo agora às competições ibéricas, depois de duas temporadas nas provas de montanha de Espanha.

O duo espanhol competirá aos comandos de um competitivo Audi R8 LMS GT4 que será inscrito pela Lema Racing, ao lado dos seus habituais Mercedes AMG GT4, estes ambos envolvidos na luta pelos títulos das respetivas divisões. Arturo Melgar e Ignacio Cabezas participarão inscritos como “Convidados”, não marcando pontos para nenhuma das divisões ou categorias do campeonato, dado não quererem ter impacto nas decisões dos títulos.

Para Arturo Melgar, “poder competir no Iberian Supercars Endurance é uma grande oportunidade, marcando a minha estreia competitiva nos GT4. Conto com um carro competitivo e um companheiro muito rápido e experiente. Com uma grelha de partida muito completa, é, sem dúvida, uma excelente oportunidade para aprender e tentar conquistar um bom resultado”.

Ignacio Cabezas está “muito emocionado por competir no Iberian Supercars Endurance com um fantástico Audi R8 LMS GT4 e por voltar a competir em circuitos, depois de anos na montanha. Espero adaptar-me rapidamente tanto ao meu novo colega de equipa como a este carro e formar uma equipa competitiva”.

A Estoril Season Finale by NAPA terá o seu início oficial na sexta-feira, dia 24 de novembro, com os treinos-livres, realizando as qualificações no sábado, ao passo que as corridas das decisões serão disputadas no domingo – a primeira às 9h40 e a segunda às 14h35 – podendo ambas ser seguidas em direto através das redes sociais oficiais das competições e a primeira também em direto n’A Bola TV.